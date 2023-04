Fragments La Gaîté Lyrique, 12 mai 2023, Paris.

Du vendredi 12 mai 2023 au dimanche 14 mai 2023 :

.Tout public. gratuit

Venez vivre l’Expérience Fragments sur place ET à emporter!

On vous donne rendez-vous à la Gaîté Lyrique le samedi 13.05 à partir de 14h.

Asseyez-vous dans le fauteuil et racontez votre histoire dingue, l’anecdote incroyable, ce moment fort qui a fait basculer votre vie, en 5mn chrono.

Remplissez le formulaire d’inscription, choisissez votre créneau horaire !

Histoires à la première personne • Dans un studio itinérant, des hommes et des femmes, jeunes et moins jeunes, se relaient pour dévoiler une fraction de leur intimité. Ces Fragments racontent des expériences marquantes, des moments de vie

Fragments, c’est une websérie calibrée pour les réseaux sociaux qui invite des Allemands, des Canadiens et des Français à raconter un moment de bascule, une expérience épiphanique qui a chamboulé le cours de leur existence. Assis face caméra dans une boîte d’enregistrement itinérante, elles et ils livrent une fraction de leur intimité sans fard ni filtre, pour une collection d’histoires étonnantes, entre humour et émotion, racontées sur fond noir, dans un format brut de cinq minutes qui fait la part belle à la singularité et à l’émotion.

Réalisés par Aurélie Sfez, Danic Champoux et Xavier Havitov dans une coproduction ARTE France, URBANIA et 2P2L, ces autoportraits racontent un peu de notre société et du monde qui nous entoure.

En bonus : ça tourne ! Rendez-vous le samedi 13.05 à partir de 14h dans le fauteuil et racontez votre histoire dingue, l’anecdote incroyable, ce moment fort qui a fait basculer votre vie, en cinq min chrono. Un simple formulaire d’inscription à signer et on vous recontacte.

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Paris

Fragments • Fabrique de l’époque – Week-end d’ouverture Fragments