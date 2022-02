Fragments Ex Nihilo Théâtre de l’Opprimé, 23 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du mercredi 23 mars 2022 au dimanche 03 avril 2022 :

dimanche

de 17h00 à 18h30

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h30 à 22h00

payant

Dans une société en perte de sens, six personnages oscillent entre traumatisme et résilience. Une introspection à travers l’intime et la mémoire universelle, comme une ode à l’être humain et à sa merveilleuse capacité d’autodérision et de reconstruction.

Fragmentation : façon dont fonctionne la psyché de quelqu’un après violence. Morcellement, éclatement, incapacité à créer une structure narrative, une temporalité…

Dans une société en perte de sens, six personnages au bord de la bascule, oscillent entre traumatisme et résilience. Une introspection à travers l’intime et la mémoire universelle, mis en résonance avec un récit d’Auschwitz transmis par Romy Honig, la grand-mère de l’autrice –

L’héritage d’une mémoire vive, et d’un espoir jamais éteint, comme une ode à l’être humain et à sa merveilleuse capacité d’autodérision et de reconstruction.

Théâtre de l’Opprimé 78 RUE DU CHAROLAIS Paris 75012

Contact : http://www.theatredelopprime.com/evenement/fragments-maravr22/ https://www.facebook.com/theatredelopprimeparis/

Art contemporain;Histoire;Théâtre

Date complète :

2022-03-23T20:30:00+01:00_2022-03-23T22:00:00+01:00;2022-03-24T20:30:00+01:00_2022-03-24T22:00:00+01:00;2022-03-25T20:30:00+01:00_2022-03-25T22:00:00+01:00;2022-03-26T20:30:00+01:00_2022-03-26T22:00:00+01:00;2022-03-27T17:00:00+01:00_2022-03-27T18:30:00+01:00;2022-03-30T20:30:00+01:00_2022-03-30T22:00:00+01:00;2022-03-31T20:30:00+01:00_2022-03-31T22:00:00+01:00;2022-04-01T20:30:00+01:00_2022-04-01T22:00:00+01:00;2022-04-02T20:30:00+01:00_2022-04-02T22:00:00+01:00;2022-04-03T17:00:00+01:00_2022-04-03T18:30:00+01:00

Cie Hippolyte 14.3