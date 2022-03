FRAGMENTS D’USINE Lodève Lodève Catégories d’évènement: Hérault

2022-04-09 15:00:00 – 2022-04-09 16:00:00

Lodève Hérault Lodève EUR 7 FRAGMENTS D’USINE est une déambulation à remonter le temps. Une traversée épique, rocambolesque et poétique du site industriel du Bouldou (ancienne usine des Moulinages) aujourd’hui en reconversion. Un spectacle contemporain pour raconter l’histoire de l’industrie textile de sa naissance à la mondialisation. Une rencontre avec les hommes et les femmes qui ont vécu cette grande histoire. Le regard singulier que pose la jeune génération sur un patrimoine local séculaire. Lacez vos chaussures, vous partez pour un voyage de 300 ans d’histoire de Lodève… Ouvrez grand vos yeux, vous entrez dans un lieu où la mémoire transpire. LIEU

Woods factory – Usine des Moulinages

906 av. P. Teisserenc 34700 LODEVE

– Attention nous sommes sur un site en friche, pour votre sécurité nous vous demandons de rester dans les espaces balisés – PARKING

