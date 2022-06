Fragments, des corps à fleur de peau Marseille 1er Arrondissement, 2 juillet 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Fragments, des corps à fleur de peau

40 rue Sainte Atelier-galerie Zemma Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Atelier-galerie Zemma 40 rue Sainte

2022-07-02 – 2022-07-21

Atelier-galerie Zemma 40 rue Sainte

Marseille 1er Arrondissement

Bouches-du-Rhône

Durant les Rencontres d’Arles, la galerie Zemma et les éditions Photo#graphie vous proposent un autre regard sur le corps, loin des clichés et des stéréotypes.

Des photos argentiques en noir et blanc, prises au plus près des corps, d’hommes et de femmes, si près que le grain de la pellicule se combine à la texture des peaux pour en souligner la sensualité.



Les jeux d’ombre et de lumière, les plis et les nervures, révèlent des paysages nouveaux où l’on finit par se perdre, laissant place à l’imaginaire. Et l’on s’amuse parfois à chercher quelle part du corps est représentée.



En contrepoint, des mots, des phrases, courtes pour la plupart, se sont accrochés aux images. Comme une sensation jaillie, une musique. Les mots devenus textes interrogent et composent à leur tour des fragments d’histoire.



Deux écritures sur le corps, photographique et littéraire, des images et des mots, où se puisent émotion ou apaisement, récit ou poésie.

La galerie Zemma et les éditions Photo#graphie vous proposent un autre regard sur le corps

https://p-a-c.fr/les-membres/zemma/fragments

Durant les Rencontres d’Arles, la galerie Zemma et les éditions Photo#graphie vous proposent un autre regard sur le corps, loin des clichés et des stéréotypes.

Des photos argentiques en noir et blanc, prises au plus près des corps, d’hommes et de femmes, si près que le grain de la pellicule se combine à la texture des peaux pour en souligner la sensualité.



Les jeux d’ombre et de lumière, les plis et les nervures, révèlent des paysages nouveaux où l’on finit par se perdre, laissant place à l’imaginaire. Et l’on s’amuse parfois à chercher quelle part du corps est représentée.



En contrepoint, des mots, des phrases, courtes pour la plupart, se sont accrochés aux images. Comme une sensation jaillie, une musique. Les mots devenus textes interrogent et composent à leur tour des fragments d’histoire.



Deux écritures sur le corps, photographique et littéraire, des images et des mots, où se puisent émotion ou apaisement, récit ou poésie.

Atelier-galerie Zemma 40 rue Sainte Marseille 1er Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-06-17 par