Vienne

Fragments de nature
du mardi 26 avril au samedi 28 mai

Médiathèque L'arche des mots

Claude Lanson, photographe amateur clairvalois, expose ses clichés et son regard sur la nature à la médiathèque.

Entrée libre.

2 place de la mairie 86140 Scorbé-Clairvaux

2022-04-26 au 2022-05-28

