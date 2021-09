Grignan Grignan Drôme, Grignan Fragments de Chine Grignan Grignan Catégories d’évènement: Drôme

Grignan

Fragments de Chine Grignan, 25 septembre 2021, Grignan. Fragments de Chine 2021-09-25 – 2021-10-08 Hôtel l’Instant Sévigné 1 place Castellane

Grignan Drôme La Chine impressionne, interroge, effraie mais laisse rarement indifférent.

M.P Correard vous propose de découvrir au travers de clichés argentiques saisis dans les années 80 ce quotidien, qui bien éloigné de l’actualité, reste souvent l’image véhiculée. +33 4 75 46 50 97 dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d'évènement: Drôme, Grignan