Fragments d’Algérie + KasbaH I Enregistrement live Le Hasard Ludique, 7 avril 2022, Paris.

Pour célébrer le succès du podcast Fragments d’Algérie, rdv le 7 avril pour l’enregistrement du nouvel épisode en live avec l’autrice du podcast Adèle Salmon.

Date et horaire exacts : Le jeudi 07 avril 2022

de 19h30 à 23h00

gratuit

Entourée de l’historienne Sylvie Thénault, de la psychologue Safia Metidji et de l’écrivaine et sociologue Kaoutar Harchi, la journaliste explorera la question des mémoires de la guerre d’Algérie, et de sa difficile transmission, encore aujourd’hui.

La soirée sera clôturée par un dj set inédit de KasbaH, le musicien qui a créé la bande originale du podcast. Il retracera en musique cette histoire franco-algérienne, mêlant sons traditionnels et électroniques. L’occasion de découvrir en avant première l’EP de la bande originale.

Fragments d’Algérie est une série écrite, enregistrée et racontée par Adèle Salmon, produite par Paradiso Media. Suzanne Colin est productrice. Florentin Baume a monté et réalisé les épisodes. Theo Albaric est à l’enregistrement. Oriane Bettoni est directrice de production. Lucine Dorso est assistante de production. La musique originale a été composée par KasbaH. Louis Daboussy, Benoit Dunaigre et Lorenzo Benedetti sont producteurs délégués

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen Paris 75018

13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m) : Leclaire (Paris) (145m)



Contact : https://www.lehasardludique.paris/autre/2022-03-18/fragments-dalgerie-kasbah https://www.facebook.com/events/356136349748879 https://5v7mw7jusxf.typeform.com/to/m5oe6rh2?typeform-source=www.lehasardludique.paris Réservation

