Fragments – Cie Métamorph’oses (danse contemporaine) Les Vivres de l’Art, 9 juin 2022, Bordeaux.

Fragments – Cie Métamorph’oses (danse contemporaine)

Les Vivres de l’Art, le jeudi 9 juin à 20:00

Les Vivres de l’Art et la Cie Métamorph’oses présentent, “FRAGMENTS” extraits de la prochaine création “Corps Accords” de la chorégraphe Delphine Olmos avec la compagnie Métamorph’oses. ” On l’étouffe, on le serre, on le pétrit, on l’insulte, on l’aime. Ce corps que l’on découpe et que l’on juge par morceau, trop grand, trop petit, trop gros, trop maigre. Quelle est la relation que l’on entretient avec notre propre corps, avec celui des autres ? En découle la question de l’amour que l’on se porte, et celui que l’on porte aux autres.” Delphine Olmos 19h30 En première partie, la Compagnie Tatjana Schuster ( je rajouterai les infos aujourd’hui ou demain quand j aurai la chorégraphe en ligne). ★ HORAIRES ★ Début du spectacle 20H ★ BILLETTERIE ★ Tarif plein : 16 euros Tarif réduit enfants jusqu’à 12 ans : 8 euros ★ INFOS ★ Les Vivres de l’Art 4 rue Achard Place Victor Raulin 33300 Bordeaux BAR SUR PLACE ☞ CB acceptée Public Assis.

Les Vivres de l’Art rue Achard – 33300 bordeaux Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde



