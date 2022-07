Fragments, 9 mai 2023, .

Fragments



2023-05-09 – 2023-05-13

10 23 En constituant un riche substrat textuel à partir de différents écrits empruntés à la philosophe juive allemande exilée aux États-Unis pour fuir le nazisme, le comédien et metteur en scène réussit la gageure de rendre accessible au plus grand nombre toute l’exigence et la générosité d’un engagement intellectuel aux enjeux profondément politiques et humains.



Convaincue et impliquée, l’actrice Bérengère Warluzel se fait l’incarnation en chair et en os des mots et des idées déployés en toute simplicité et dans un souffle ininterrompu qui tient constamment en haleine. De façon salutaire, la pièce érige la culture et la faculté de réflexion au rang de besoins naturels et fondamentaux.



Textes : Hannah Arendt

Adaptation : Bérengère Warluzel

Mise en scène : Charles Berling

Collaboration artistique et dramaturgie : Christiane Cohendy

Assistanat à la mise en scène : Faustine Guégan

Scénographie : Christian Fenouillat

Lumières : Marco Giusti

Conception des marionnettes : Stéphanie Slimani



Avec Bérengère Warluzel

Dans une proposition éclairante et éclairée, Charles Berling fait sienne la question de Hannah Arendt : comment faire naître le désir de penser ?

https://www.lestheatres.net/fr/a/3727-fragments

En constituant un riche substrat textuel à partir de différents écrits empruntés à la philosophe juive allemande exilée aux États-Unis pour fuir le nazisme, le comédien et metteur en scène réussit la gageure de rendre accessible au plus grand nombre toute l’exigence et la générosité d’un engagement intellectuel aux enjeux profondément politiques et humains.



Convaincue et impliquée, l’actrice Bérengère Warluzel se fait l’incarnation en chair et en os des mots et des idées déployés en toute simplicité et dans un souffle ininterrompu qui tient constamment en haleine. De façon salutaire, la pièce érige la culture et la faculté de réflexion au rang de besoins naturels et fondamentaux.



Textes : Hannah Arendt

Adaptation : Bérengère Warluzel

Mise en scène : Charles Berling

Collaboration artistique et dramaturgie : Christiane Cohendy

Assistanat à la mise en scène : Faustine Guégan

Scénographie : Christian Fenouillat

Lumières : Marco Giusti

Conception des marionnettes : Stéphanie Slimani



Avec Bérengère Warluzel

dernière mise à jour : 2022-07-08 par