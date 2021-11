Nantes lieu unique (le) Loire-Atlantique, Nantes Fragment – Elise Lerat/Collectif Allogène – Du feu dans la chambre #4 lieu unique (le) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 20:00

Horaire : 20:00

Gratuit : oui Entrée libre sans réservation. Performance dansé / musique live. Cette performance est imaginée aux prémices d'une future création d'Elise Lerat. Il s'agit là d'une impulsion de départ qui rassemble ses premières réflexions sur ce qui pourrait advenir. Cette réflexion commence, entre autre, avec un questionnement sur l'opposition. De l'opposition naît la dynamique qui engendre le flux et le mouvement. Conception et interprétation : Elise LeratMusique : Mathias Delplanque Durée : 20 min. Dans le cadre de la carte Blanche Chorégraphique du Collectif Allogène "Du feu dans la chambre #4" Suivie d'un dj set. lieu unique (le) Quai Ferdinand Favre Centre-ville Nantes 44000 02 40 12 14 34 http://www.lelieuunique.com https://www.nouveaustudiotheatre.com/dufeudanslachambre4

