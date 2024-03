Fragilité Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, mercredi 23 octobre 2024.

Fragilité Tableaux de Stéphane Le Mouël 23 octobre – 3 novembre Galerie municipale Bernard Nonnet Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-10-23T15:00:00+02:00 – 2024-10-23T18:00:00+02:00

Fin : 2024-11-03T15:00:00+01:00 – 2024-11-03T18:00:00+01:00

Stéphane Le Mouël est profondément marqué par son environnement, témoin du temps qui passe et des changements qui s’opèrent. Les arbres semblent destinés à l’éternité face au passage de l’être humain sur la terre. Stéphane Le Mouël utilise la nature, et plus précisément son souvenir visuel, pour traduire au mieux des sensations dans sa peinture.

Visite artistique le vendredi 25 octobre à 18h

Ouverture du mercredi au vendredi de 15h à 18h

et les samedis et dimanches de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h

Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, 5 rue du 19 mars 1962 Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne 00 33 2 96 63 64 64 https://www.ville-erquy.com/culture-et-patrimoine/galerie-d-art-municipale/ https://www.facebook.com/galeriedartmunicipalederquy/ Entrée libre.

exposition peinture