FRAGILES. Musée Fragonard de l’École vétérinaire de Maisons-Alfort, 2 octobre 2021, Maisons-Alfort.

Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 2h

gratuit

Homme-Animal / Confinement-Déconfinement: un enjeu territorial pour la survie des espèces – Exposition / Installation / Vidéo / Conférence / Performance / Photographie

Artistes : DACO, Estelle Fox, Chris Morin-Eitner, Romain Thiery, Alexandre Zanetti.

FRAGILES est un parcours artistique qui établit un dialogue entre 6 artistes utilisant des médiums aussi divers que la photographie, l’illustration, l’installation plastique, la vidéo et la peinture. Ce parcours interroge la notion de territorialité entre l’homme et l’animal par l’éclairage récent de la crise sanitaire et du confinement, et ses conséquences sur l’abolition des frontières entre le territoire sauvage de l’animal et les centres urbains fréquentés par l’homme. Cette expérience immersive se veut à la fois spectaculaire et réflexive sur le devenir de l’homme dans ce monde qu’il domine et qu’il maltraite tout à la fois.

En partenariat avec : Les Amis de l’IESA / Liberty Specialty Market / AON / JBL / Jardinerie Farrenq / ENVA-Ecole nationale vétérinaire d’Alfort / Valérie Certin Conseil / Jardinerie Farrenq

Avec le commissariat de : Aude Boussarie

Site web du partenaire : https://www.iesa.fr/

Musée Fragonard de l’École vétérinaire de Maisons-Alfort 7 Avenue du Général de Gaulle Maisons-Alfort 94700

8 : École Vétérinaire de Maisons-Alfort (166m) 8 : Charenton – Écoles (1011m) Station Ecole Vétérinaire – Lignes 24, 78, 103, 104, 107, 125, 181, 325 RER (D) : station Maisons-Alfort / Alfortville



Contact :Musée Fragonard de l’École vétérinaire de Maisons-Alfort https://www.vet-alfort.fr/domaine-d-alfort/musee-fragonard/infos-pratiques

