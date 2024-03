FRAGILE THEATRE DE JEANNE Nantes, mercredi 27 novembre 2024.

FRAGILEThéâtre musical écrit et interprété par Isabelle Loisy et Rémi Auclair, mis en scène par Bertrand SaunierÀ travers l’histoire d’un couple d’artistes, la redécouverte de textes et de mélodies magnifiques allant du répertoire de Johnny Hallyday à Alain Bashung, en passant par Charles Aznavour, Camille, Juliette, Dominique A, Barbara ou Enzo Enzo.En travaillant sur un spectacle mettant en scène la vie d’un couple de chanteurs, Mel et Dan sont confrontés à la fragilité du leur. Mel et Dan mettent en scène et interprètent l’ultime répétition de « Amours sans détour », un nouveau concert dédié à l’amour de Joséphine et Anatole, un couple de chanteurs. Cette mise en abyme leur tend un miroir dans lequel ils sont obligés de regarder en face leur propre histoire d’amour. Lui en est persuadé : il faut offrir au public de la joie et proposer une version romantique en portant l’amour comme seul étendard. Elle n’en démord pas : il faut mettre en scène une tragédie pour permettre aux spectateurs de se délester de leurs angoisses. Les textes et chansons sont interprétés en live par Rémi Auclair et Isabelle Loisy (« Cuisine et dépendances », « Ado un jour, à dos toujours ! ») sur des arrangements épurés et joués sur scène à la contrebasse, enrichies de musique électro afin d’unifier et de moderniser la partition musicale.

Début : 2024-11-27 à 20:30

THEATRE DE JEANNE 5 RUE DES SALORGES 44000 Nantes 44