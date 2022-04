Fragile, spectacle théâtral et musical interprété par Isabelle Loisy et Rémi Auclair La Celle-Dunoise La Celle-Dunoise La Celle-DunoiseLa Celle-Dunoise Catégories d’évènement: Creuse

La Celle-Dunoise

Fragile, spectacle théâtral et musical interprété par Isabelle Loisy et Rémi Auclair La Celle-Dunoise La Celle-Dunoise, 30 avril 2022, La Celle-DunoiseLa Celle-Dunoise. Fragile, spectacle théâtral et musical interprété par Isabelle Loisy et Rémi Auclair 18 rue des Pradelles La Celle-Dunoise La Celle-Dunoise

2022-04-30 18:30:00 18:30:00 – 2022-04-30 20:30:00 20:30:00

La Celle-Dunoise Creuse 18 rue des Pradelles La Celle-Dunoise Creuse La Celle-Dunoise La Maison d’Icelle, 18h30,participation au chapeau.

Sur réservation : spectacle@lamaisondicelle.fr FRAGILE,

c’est l’histoire… … d’un couple qui met en scène et interprète l’ultime répétition de « Amours sans détour », le nouveau concert dédié à l’amour d’un couple de chanteurs. Mais cette mise en abyme leur tend un miroir dans lequel ils sont obligés de regarder en face leur propre histoire d’amour. Lui en est persuadé, il faut offrir au public de la joie, et proposer une version romantique en portant l’amour comme seul étendard. Elle n’en démord pas, il faut mettre en scène une tragédie pour permettre aux spectateurs de se délester de leurs angoisses. Leurs divergences artistiques mettent à jour leurs propres peurs et la fragilité de leur couple, du couple. La Maison d’Icelle, 18h30,participation au chapeau.

Sur réservation : spectacle@lamaisondicelle.fr 18 rue des Pradelles La Celle-Dunoise La Celle-Dunoise

dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Catégories d’évènement: Creuse, La Celle-Dunoise Autres Lieu La Celle-Dunoise La Celle-Dunoise Adresse 18 rue des Pradelles Ville La Celle-DunoiseLa Celle-Dunoise lieuville 18 rue des Pradelles La Celle-Dunoise La Celle-Dunoise Departement Creuse

La Celle-Dunoise La Celle-Dunoise La Celle-DunoiseLa Celle-Dunoise Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-celle-dunoisela-celle-dunoise/

Fragile, spectacle théâtral et musical interprété par Isabelle Loisy et Rémi Auclair La Celle-Dunoise La Celle-Dunoise 2022-04-30 was last modified: by Fragile, spectacle théâtral et musical interprété par Isabelle Loisy et Rémi Auclair La Celle-Dunoise La Celle-Dunoise La Celle-Dunoise La Celle-Dunoise 30 avril 2022 Creuse La Celle-Dunoise

La Celle-DunoiseLa Celle-Dunoise Creuse