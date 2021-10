« Fragile » – Exposition photographique de Pierre-Alain Balmer Espace de quartier Sécheron, 5 novembre 2021, Genève.

du vendredi 5 novembre au vendredi 17 décembre à Espace de quartier Sécheron

La Ville de Genève s’engage en faveur de la cohésion sociale et la solidarité pour l’ensemble des habitant.e.s. Cet engagement se traduit par de nombreuses initiatives à l’attention des personnes les plus démunies. Dans ce contexte, nous pouvons compter sur des associations très engagées, comme Le CARÉ. A travers l’exposition “Fragile” et des rencontres organisées à cette occasion à l’Espace de quartier Sécheron, il s’agit de porter un regard bienveillant sur des personnes que la vie n’a pas épargnées. Le projet du photographe Pierre-Alain Balmer, intitulé « Fragile », est une série de portraits de personnes qui ont perdu pied, suite à un licenciement, une maladie, une dépression, un décès, et qui se retrouvent dans la précarité. Avec beaucoup de dignité, ils.elles ont partagé leurs doutes, leurs révoltes et leurs interrogations face à l’avenir, entre incertitude et espoir. Le vernissage de l’exposition aura lieu le 5 novembre 2021 à 17h15, à l’Espace de quartier Sécheron. L’exposition se prolongera jusqu’au 18 décembre. _**Un certificat COVID est à présenter pour assister au vernissage.**_

Gratuit

Espace de quartier Sécheron Rue Anne-Torcapel 2, 1202 Genève Genève



