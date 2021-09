Ramonville-Saint-Agne Cinéma L'Autan Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Fragile Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du vendredi 1 octobre au lundi 4 octobre à Cinéma L’Autan

### Résumé Az travaille chez un ostréiculteur à Sète. Les huîtres il connaît ça par cœur, il les ouvre par centaines. Dans l’une d’elle, Az décide de cacher une bague, pour demander sa petite amie Jess en mariage. Elle ne dit pas oui. Heureusement, sa bande d’amis est prête à tout pour l’aider à sortir la tête de l’eau. ### Bande annonce [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593385&cfilm=286635.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593385&cfilm=286635.html) Ciné coup de cœur, un film de Emma Benestan Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T16:00:00 2021-10-01T17:30:00;2021-10-04T21:00:00 2021-10-04T22:30:00

