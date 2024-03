Fractures Circographie ARCHAOS Pôle national des arts du cirque Méditerranée Marseille 15e Arrondissement, vendredi 5 avril 2024.

Fractures Circographie ARCHAOS Pôle national des arts du cirque Méditerranée Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous à Archaos avec la création « Fractures ».

Rendez-vous Cirque



Création « Fractures »



“Fractures” ce mot évoque un craquement, un bruit sec, une rupture. Ici ce sont les six interprètes qui d’un bloc commun en viendront à craquer, à éclater le groupe, à rompre avec sa norme et à le reconstruire différemment.



Cette pièce chorégraphique pour 6 jongleurs explore à travers une jonglerie dansée physique et intense les mécanismes de pression sociale. Comment on y participe, comment on la reproduit, souvent malgré nous ? Nos différences sont-elles à cacher ou à affirmer, source de conflit ou de rapprochement ? La pression sociale est-elle toujours visiblement violente, ou bien peut-elle être inconsciente, voire invisible ? Comment peut-on s’en libérer ?



Chorégraphe Asaf Mor

Jongleurs Asaf Mor, Amélie Degrande, Thibault Michel, Raphaël Jacob,

Timoté Grenier, Matias Zambrano

Regard extérieur Stefan Sing

Création lumière Karolyne Laporte

Création sonore Mehdi Azema

Production Cie Circographie .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 19:00:00

fin : 2024-04-05

ARCHAOS Pôle national des arts du cirque Méditerranée 22 Boulevard De la Méditerranée

Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Fractures Circographie Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-29 par Ville de Marseille