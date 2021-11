Laussonne Auberge des Planchas Haute-Loire, Laussonne Fracture Auberge des Planchas Laussonne Catégories d’évènement: Haute-Loire

Auberge des Planchas, le samedi 6 novembre à 21:00

Comédie satirique sur la désertification médicale en milieu rural.

12 euros

Théâtre avec la Compagnie du Petit Atelier Auberge des Planchas Les Planchas Laussonne Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-06T21:00:00 2021-11-06T23:30:00

