du mercredi 27 avril au dimanche 15 mai à Théâtre de Carouge

Cette fidèle adaptation du _Capitaine Fracasse_ nous embarque «flamberge au vent» dans une trépidante et généreuse traversée épique qui fait vibrer et vous tient en haleine par ses péripéties, ses rebondissements et son suspens. Une populaire et décoiffante mise en scène de Jean-Christophe Hembert, formé par Roger Planchon au Théâtre National Populaire et fameux interprète de Karadoc dans la série _Kaamelott!_

Un spectacle de Jean-Christophe Hembert au Théâtre de Carouge Théâtre de Carouge Rue Ancienne 37a, 1227 Carouge GE Carouge

2022-04-27T19:30:00 2022-04-27T21:30:00;2022-04-28T19:30:00 2022-04-28T21:30:00;2022-04-29T19:30:00 2022-04-29T21:30:00;2022-04-30T17:00:00 2022-04-30T19:00:00;2022-05-01T17:00:00 2022-05-01T19:00:00;2022-05-03T19:30:00 2022-05-03T21:30:00;2022-05-04T19:30:00 2022-05-04T21:30:00;2022-05-05T19:30:00 2022-05-05T21:30:00;2022-05-06T19:30:00 2022-05-06T21:30:00;2022-05-07T17:00:00 2022-05-07T19:00:00;2022-05-08T17:00:00 2022-05-08T19:00:00;2022-05-10T19:30:00 2022-05-10T21:30:00;2022-05-11T19:30:00 2022-05-11T21:30:00;2022-05-12T19:30:00 2022-05-12T21:30:00;2022-05-13T19:30:00 2022-05-13T21:30:00;2022-05-14T17:00:00 2022-05-14T19:00:00;2022-05-15T17:00:00 2022-05-15T19:00:00