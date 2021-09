FRACASSE OU LES ENFANTS DES VERMIRAUX Saint-Quentin-les-Anges, 14 janvier 2022, Saint-Quentin-les-Anges.

FRACASSE OU LES ENFANTS DES VERMIRAUX 2022-01-14 20:30:00 – 2022-01-14

Saint-Quentin-les-Anges Mayenne Saint-Quentin-les-Anges

Librement inspiré du Capitaine Fracasse de Théophile Gautier et de l’histoire romanesque mais non moins véridique de la « révolte des enfants des Vermiraux », Fracasse est l’histoire de 3 orphelins, qui décident de se révolter contre l’autorité des adultes et de retrouver leur liberté et leur imaginaire confisqués. Trois comédiens/personnages nous invitent à leur table pour nous faire vivre les aventures rocambolesques d’Azolan, Basque et Fracasse. Projetés au cœur de l’espace scénique, les spectateurs font partie intégrante de la pièce. Ici pas de conventions, de rideau, de scène ou de jeu de lumière. C’est installé dans un décor familier – couché dans un lit, assis autour d’une table ou simplement sur un tabouret – que l’on suit avec tendresse et émotions le récit palpitant de cette révolte salutaire.

Texte et dramaturgie : Nicolas Turon d’après le mythe de Théophile Gautier

Avec : Laura Zauner, Fayssal Benbhamed ou Jérôme Rousselet, Otilly Belcour ou Nicolas Turon

À l’orphelinat des Vermiraux, il n’y a pas de musique, pas de livre, jamais de jeu, mais il y a des enfants qui un jour se rebellent !

