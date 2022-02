Fracassé.e.s. Brest, 31 mars 2022, Brest.

Fracassé.e.s. La Maison du théâtre 12 Rue Claude Goasdoué Brest

2022-03-31 – 2022-03-31 La Maison du théâtre 12 Rue Claude Goasdoué

Brest Finistère

Théâtre.

Fracassé.e.s. ou le portrait d’une jeunesse désemparée et en quête de sens. Une création coup de poing qui capte avec force et énergie l’air du temps.

Ted, Dan et Charlotte viennent se recueillir dans un parc au pied d’un grand arbre en la mémoire de leur ami, Tony, décédé à l’âge de 15 ans, comme ils le font depuis plusieurs années. En prise avec leur quotidien éloigné de leurs rêves d’alors, ils vont décider, ce jour-là, d’aller faire la fête, comme avant… Poète, dramaturge et figure de la scène hiphop britannique, Kae Tempest est à l’origine de ce texte fiévreux qui évoque les désillusions et les rêves perdus d’une génération déboussolée. S’appuyant sur une mise en scène qui joue sur les flashbacks et la distorsion du temps et portée par une approche quasi-cinématographique, cette création oscille entre rage, mélancolie, poésie et émotion.

de Kae Tempest

Zamak compagnie (Rennes, 35)

JEUDI 31 MARS 19h30

1h50 / 13 €

PASS OSEZ !

+33 2 98 47 33 42 https://www.lamaisondutheatre.com/brest-finistere_la-saison__fiche_378_Fracass%C3%A9.e.s.htm

