Casino Barrière Bordeaux, le samedi 12 mars 2022 à 20:30

Cent cinquante ans après sa création, le célèbre roman de cape et d’épée de Théophile Gautier trouve un souffle nouveau dans cette pièce flamboyante, interprétée par des comédiens pleins de panache et d’éloquence. Mise en scène : Jean-Christophe Hembert David Ayala ou Patrick Pineau : Blazius Bruno Bayeux : Matamore/Duc de Vallombreuse Jean-Alexandre Blanchet : Marquis de Bruyères François Caron : Hérode Jacques Chambon : Pierre/Chirriguirri Caroline Cons : Marquise de Bruyères Thomas Cousseau : Baron de Sigognac Aurélia Dury : Isabelle Eddy Letexier : Lampourde Yasmina Remil : Zerbine Loïc Varraut : Léandre

A partir de 30€

Au XVIIe siècle, las de dépérir dans son château en ruine, le jeune baron de Sigognac reprend goût à la vie grâce à une troupe de théâtre ambulant… Casino Barrière Bordeaux Rue du Cardinal Richaud Bordeaux Le Lac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T20:30:00 2022-03-12T22:30:00

