FRACASSE – CIE DES Ô THÉATRE Saint-Pierre-des-Nids, 11 janvier 2022, Saint-Pierre-des-Nids.

FRACASSE – CIE DES Ô THÉATRE Saint-Pierre-des-Nids

2022-01-11 20:30:00 – 2022-01-11 22:00:00

Saint-Pierre-des-Nids Mayenne Saint-Pierre-des-Nids

Pour leur nouvelle création, librement inspirée du Capitaine Fracasse de Gautier et de l’histoire de la révolte des enfants des Vermiraux, la Compagnie des Ô (57) et Sarbacane Théâtre (25) ont créé leur spectacle comme ils le jouent : en intelligence avec le lieu qui les accueille et les habitants qui le traversent.

Avec des meubles comme décor, ou un décor de meubles fabriqué par eux, ils habitent le lieu en permanence pour vivre, créer, rencontrer, travailler et faire de leur histoire une histoire commune.

Spectacle dans le cadre de la programmation culturelle du Mont des Avaloirs

dernière mise à jour : 2021-12-13 par