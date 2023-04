Conversation avec Myriam Mihindou FRAC Poitou-Charentes, 13 mai 2023, Angoulême.

Conversation avec Myriam Mihindou Samedi 13 mai, 18h00 FRAC Poitou-Charentes Entrée libre et gratuite, tout public

Née en 1964 à Libreville d’une double culture franco-gabonaise, l’artiste pluridisciplinaire Myriam Mihindou produit depuis près de 30 ans une œuvre aussi singulière que puissante.

Lors de cet échange convivial, elle partagera son expérience autour de la série Déchoukaj, dont l’une des photographies fait partie de la collection du Frac et de l’exposition Sous le velours noir des paupières. Une occasion unique de découvrir la relation que l’artiste entretient avec l’espace, le subtil, la photographie et la catharsis collective qui constituent le cœur de son travail.

Myriam Mihindou, photo : Sylvain Ferrari