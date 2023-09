Trait d’union, Une expérience sensible et numérique au cœur du quartier de la Joliette FRAC PACA Marseille, 15 octobre 2023, Marseille.

Trait d’union,

Une expérience sensible et numérique au cœur du quartier de la Joliette Dimanche 15 octobre, 15h00, 16h30 FRAC PACA Réservation obligatoire – places limitées à 20 personnes par balade

La singularité du quartier de la Joliette en constante mutation et la proximité géographique entre le Frac sud, Cité de l’art contemporain et le Mucem, ont lancé ces deux structures dans une aventure commune proposant une expérience sensible de découverte de leur quartier.

Avec la complicité du Bureau des guides, spécialiste des marches en zone urbaine et périurbaine, une équipe d’artistes auteurs est invitée à concevoir une promenade physique et numérique reliant les deux architectures à travers l’application « Les Venants », développée grâce au soutien de la société Mardi8.

Les utilisateurs sont transportés dans un voyage imaginé par Geoffroy Mathieu, photographe, Mehdi Ahoudig, réalisateur sonore et Hadrien Bels, écrivain. En suivant les aventures de 3 personnages, les participants parcourent le quartier de la Joliette. Voix et images les emportent dans une expérience d’immersion sur les traces du passé du port de commerce et des grandes transformations urbaines qui ont façonné le quartier d’aujourd’hui. Chaque structure propose en parallèle une visite architecturale de ses espaces.

FRAC PACA 20 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille, Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d’Azur Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « reservation@fracsud.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T15:00:00+02:00 – 2023-10-15T16:00:00+02:00

2023-10-15T16:30:00+02:00 – 2023-10-15T17:30:00+02:00

©Frac Sud – Cité de l’art contemporain