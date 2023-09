Visite architecturale du Frac Sud – Cité de l’art contemporain FRAC PACA Marseille, 15 octobre 2023, Marseille.

Visite architecturale du Frac Sud – Cité de l'art contemporain Dimanche 15 octobre, 15h00

A l’occasion des journées architecture, le Frac propose une visite accompagnée pour découvrir l’architecture du Frac conçue par l’architecte japonais Kengo Kuma. Le parcours permet de visiter les expositions en cours et invite à explorer les terrasses, à observer la façade en plaques de verre émaillé et à ressentir comment s’exprime chaque matériau : béton, acier, verre et lumière.

FRAC PACA 20 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille, Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d’Azur Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T15:00:00+02:00 – 2023-10-15T16:00:00+02:00

©Photos Laurent Lecat