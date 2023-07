Garderie au sein de la Frac Nouvelle-Aquitaine FRAC Nouvelle-Aquitaine MÉCA Bordeaux, 16 septembre 2023, Bordeaux.

Garderie au sein de la Frac Nouvelle-Aquitaine 16 et 17 septembre FRAC Nouvelle-Aquitaine MÉCA Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité à 8 enfants. Durée de garde : 1h30 maximum.

Le Frac propose une garderie pour les enfants à partir de 3 ans avec des coins jeux, des séances de lecture …

Profitez des expositions, le Frac s’occupe de vos enfants !

FRAC Nouvelle-Aquitaine MÉCA 5 parvis Corto Maltese, 33800 Bordeaux Soutenir la création contemporaine par la constitution d'une collection d'œuvres d'art pour la porter à la connaissance du plus grand nombre, tel est l'engagement qui a fondé l'ADN du Frac Aquitaine en 1982, renommé Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA en février 2019. Combinant ainsi des missions de diffusion et de médiation, de collection et de production au plus près des artistes, le Frac développe une programmation artistique avec un ensemble de partenaires sur le territoire qui se concrétise par des actions inventives et des moments à partager autour des œuvres.

Aujourd’hui, le Frac est à la MÉCA dans de nouveaux espaces répartis sur près de 4 600 m2 en salle d’exposition, réserves et salles dévolues à l’expérimentation d’actions avec les artistes, les professionnels et les publics. Ce nouvel outil permet au Frac d’inventer un nouveau modèle en créant des modes opératoires davantage transversaux (transdisciplinaires en collaboration avec ALCA et OARA, transhistorique…), horizontaux (avec la poursuite de « co-écritures », programme collaboratif d’expositions avec un ensemble de partenaires régionaux etc), et innovants. Ouvert du mercredi au dimanche de 13h à 18h. Fermé les jours fériés. Tarif libre (à partir de 2 €). Gratuit pour les -18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Frac MÉCA