Projection du film « Exode » Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Projection du film « Exode » Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, 13 mai 2023, Bordeaux. Projection du film « Exode » Samedi 13 mai, 18h00 Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA Gratuit, entrée libre >> Samedi 13 mai à partir de 18h << Épopée cosmique, Exode est un projet filmique et sonore hybride de l’artiste Jardin et du cinéaste Selim Bentounes —

Durée : 27 minutes

Horaires : Projection en boucle sur la durée de l’événement

Sur réservation : non

Public / âge : Tous publics à partir de 18 ans Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA 54 quai de Paludate, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 24 71 36 https://fracnouvelleaquitaine-meca.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:59:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:59:00+02:00 ©Jardin – Exode (cover)

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA Adresse 54 quai de Paludate, 33800 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA Bordeaux

Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Projection du film « Exode » Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA 2023-05-13 was last modified: by Projection du film « Exode » Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA 13 mai 2023 bordeaux Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA Bordeaux

Bordeaux Gironde