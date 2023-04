Ateliers Drag King avec Eliott des Adelphes Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Ateliers Drag King avec Eliott des Adelphes Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, 13 mai 2023, Bordeaux. Ateliers Drag King avec Eliott des Adelphes Samedi 13 mai, 18h00, 20h30 Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA >> Samedi 13 mai entre 18h et 19h30 puis entre 20h30 et 22h << Discussion, expression corporelle et make up Pour questionner les privilèges fantasmés des masculinités et explorer les archipels de genre. —

Durée : 1h30

Horaires : 18h à 19h30 puis 20h30 à 22h

Sur inscription : reservation@frac-meca.fr

Public / âge : à partir de 18 ans, en mixité choisie, ouvert aux Femmes et minorité de genre Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA 54 quai de Paludate, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 24 71 36 https://fracnouvelleaquitaine-meca.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:30:00+02:00

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00 ©Mathis Benestebe

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA Adresse 54 quai de Paludate, 33800 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA Bordeaux

Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Ateliers Drag King avec Eliott des Adelphes Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA 2023-05-13 was last modified: by Ateliers Drag King avec Eliott des Adelphes Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA 13 mai 2023 bordeaux Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA Bordeaux

Bordeaux Gironde