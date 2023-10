Cet évènement est passé Événement artistique proposé par le collectif OK Frac Normandie Caen Catégories d’Évènement: Caen

Calvados Événement artistique proposé par le collectif OK Frac Normandie Caen, 13 mai 2023, Caen. Événement artistique proposé par le collectif OK Samedi 13 mai, 18h45 Frac Normandie Le Frac Normandie invite le collectif OK pour un programme de performances, concerts et autres festivités visuelles ou cinétiques de 18h45 à 22h30. Restauration sur place.

Avec le soutien de FFAN (Frac Friends Art Now), l’association des Amis du Frac Normandie. Frac Normandie 7 bis rue neuve bourg l’abbé, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie http://www.fracnormandie.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:45:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

2023-05-13T18:45:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Frac Normandie Adresse 7 bis rue neuve bourg l'abbé, 14000 Caen Ville Caen Departement Calvados Age max 99 Lieu Ville Frac Normandie Caen latitude longitude 49.181081;-0.378181

Frac Normandie Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/