Cet évènement est passé Atelier famille « Build Your Own Monster » Frac Normandie Caen Catégories d’Évènement: Caen

Calvados Atelier famille « Build Your Own Monster » Frac Normandie Caen, 13 mai 2023, Caen. Atelier famille « Build Your Own Monster » Samedi 13 mai, 16h30 Frac Normandie Build Your Own Monster Atelier imaginé par Tursic & Mille.

Après la visite de l’exposition «The Woods», adultes et enfants rejoindront la Fractory pour l’atelier «Build Your Own Monster».

https://www.fracnormandie.fr/evenement/atelier-famille-tursic-mille Frac Normandie 7 bis rue neuve bourg l’abbé, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie http://www.fracnormandie.fr [{« type »: « email », « value »: « mediation@fracnormandiecaen.fr »}] [{« link »: « https://www.fracnormandie.fr/evenement/atelier-famille-tursic-mille »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T16:30:00+02:00 – 2023-05-13T18:00:00+02:00

Tursic & Mille, « BF1 », 2019 © tous droits réservés Détails Catégories d'Évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Frac Normandie Age min 5 Age max 99

