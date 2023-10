Visite guidée de l’exposition «The Woods» Frac Normandie Caen, 13 mai 2023, Caen.

Visite commentée à la découverte de l’exposition «The Woods» de Tursic & Mille au Frac Normandie à Caen.

Explosive, la peinture de Tursic & Mille superpose les images, les styles, les genres (paysages, portraits, natures mortes…), et se décline sur une grande variété de supports, tableaux ou formes découpées. Elle se fait tour à tour copie et détournement de peintures anciennes, transpositions de photographies de fleurs, de modèles, de chiens, ou agrandissements de taches de peintures. «The Woods», le titre de l’exposition, peut à la fois désigner les figures taillées dans le bois qui servent de supports aux peintures et, métaphoriquement, la forêt de signes dans laquelle nous évoluons, le paysage intérieur qui est fait des images que nous avons en tête.

Frac Normandie 7 bis rue neuve bourg l'abbé, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie

Tursic & Mille, « Huit ou neuf peintures pour réfléchir si l’on peut continuer ainsi. » (détail). 2019 © Rebecca Fanuele