WE FRAC 2023 – Le week-end des fonds régionaux d’art contemporain FRAC MÉCA Bordeaux, 18 novembre 2023, Bordeaux.

Le CLOM TROK (blanc) est une œuvre qui rassemble divers objets blancs, de l’assiette à la batterie, en passant par la paire de chaussures. Dans le cadre du WE Frac, cette installation prend la forme d’un magasin de troc !

Venez troquer des objets blancs en votre possession contre des objets repérés au sein de l’installation et ainsi participer à l’évolution de l’œuvre.

Programme

De 13h30 à 17h30

Performance de Carole Douillard : The Waiting Room (2014, collection Frac MÉCA)

The Waiting Room est une performance qui se déroule dans une salle d’exposition vide et blanche. Durant quatre heures, six hommes performent l’attente, adossés aux murs. Les publics sont invités à entrer pour faire l’expérience de cette action.

De 13h30 à 17h30 – Toutes les 30 min

Regards sur une œuvre

En compagnie d’une médiatrice, laissez-vous surprendre et prenez le temps de découvrir une œuvre en particulier des expositions en cours.

De 15h à 17h

Atelier ça touche pas terre ! avec l’artiste Alexia Chevrollier [COMPLET]

De 16h30 à 17h30

Visite des réserves – Adolescents et adultes

Venez découvrir les coulisses du Frac avec une médiatrice. Le Frac n’aura plus aucun secret pour vous.

Et bien entendu, les expositions du moment !

Le WE Frac se poursuit le dimanche 19 Novembre de 13h à 18h avec Coline Gaulot pour vous parler de son œuvre Le Grand Feu (Joyeux A) et déguster de délicieux gâteaux réalisés par le chef pâtissier Pierre Mathieu à partir des 26 gâteaux en porcelaine de l’artiste.

FRAC MÉCA 54 Quai de Paludate, 33800 Bordeaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T13:00:00+01:00 – 2023-11-18T18:00:00+01:00

2023-11-19T13:00:00+01:00 – 2023-11-19T18:00:00+01:00

