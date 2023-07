Les Journées européennes du patrimoine et du matrimoine au Frac MÉCA FRAC MÉCA Bordeaux, 16 septembre 2023, Bordeaux.

Les Journées européennes du patrimoine et du matrimoine au Frac MÉCA 16 et 17 septembre FRAC MÉCA Gratuit. Sur inscription.

Programme

Samedi 16 septembre

De 13h à 18h – Garderie

Le Frac propose une garderie pour les enfants à partir de 3 ans

Coins jeux, lecture. Durée de garde : 1h30 maximum. Sur réservation : reservation@frac-meca.fr

Profitez des expositions, le Frac s’occupe de vos enfants !

De 13h à 18h – Bibliothèque Queer & Genre de l’espace QG

Sur invitation commune d’ALCA et du Frac, la bibliothèque associative itinérante sur le genre et les sexualités de l’espace QG prend ses quartiers dans le hall de la MECA. Conçue comme un espace d’échanges, elle propose un accès à l’information sur ces questions et aux cultures en marge, notamment les cultures LGBTQIA+. Gratuit, Tous publics.

De 13h30 à 17h30 – Toutes les 30 minutes

Regards sur un œuvre – Découvrez une œuvre surprise ! En compagnie d’une médiatrice, laissez-vous surprendre et prenez le temps de découvrir une œuvre en particulier des expositions en cours. Gratuit, Adolescents et adultes.

De 14h à 14h20 et de 17h à 17h20 – En extérieur, dans la Chambre urbaine de la MÉCA

FLÉAU, performance d’Agnès Geoffray. Des fouets claquent, frappent le sol, fendent les airs, tournoient et dansent. Cinq performeur.euses battent la mesure au son hypnotisant des fouets. La performance, inspirée des rituels païens helvétiques consistant à chasser l’hiver et les démons, est un moment suspendu et puissant, proche de la transe. Performance réalisée avec le soutien du Fonds de dotation Cré’Atlantique. Gratuit, Tous publics.

De 14h30 à 15h30 et de 16h à 17h – Visite architecture de la MÉCA

Venez découvrir les espaces de ce bâtiment contemporain conçu par BIG, l’agence d’architecture danoise de Bjarke Ingels. Gratuit, adolescents et adultes. Sur inscription : reservation@frac-meca.fr

De 15h à 17h – Atelier Fanzines avec l’espace QG

Collez, découpez, détournez, assemblez, inventez… En partant de différentes techniques plastiques et d’écriture, venez créer en collectif un fanzine autour de l’exposition « Pierre Molinier, questionner les corps et les genres », dans l’esprit DIY (« faites-le vous-même ») ! Gratuit, Enfants de 6 à 10 ans. Sur inscription : reservation@frac-meca.fr

De 15h à 16h et de 16h30 à 17h30 – Visite des réserves du Frac

Venez découvrir les coulisses du Frac avec un membre de l’équipe.

Gratuit, Adolescents et adultes. Sur inscription : reservation@frac-meca.fr

De 15h à 16h30 – Atelier maniement du fouet

En extérieur, dans la Chambre urbaine de la MÉCA. Destiné aux personnes de 14 ans et plus, cet atelier se situe à la lisière d’une pratique du fouet sportif et artistique. Cet atelier est dispensé par Sylvia Rosat et Bobby Scala, acrobates et circassiens, qui pratiquent cette discipline depuis de nombreuses années. Atelier réalisé avec le soutien du Fonds de dotation Cré’Atlantique. Gratuit, 14 ans et plus. Sur réservation : reservation@frac-meca.fr

Dimanche 17 septembre 2023

De 14h30 à 17h – Atelier « Photomaton d’antan » avec le photographe Pierre Martial

A travers cet atelier, découvrez une technique photographique artisanale – et plus que centenaire : la photographie sur sels d’argents. Sans aucune intervention numérique, vous explorerez l’art du portrait à travers la réalisation de mises en scènes décalées, à imaginer collectivement.

N’hésitez pas à vous munir de certains accessoires qui pourraient accompagner vos mises en scène photographiques ! Chapeau, boa, hauts talons, masque loup, voilette…nous comptons sur votre créativité !

Nous avons un petit stock d’accessoires qui viendra compléter vos trouvailles. Gratuit, tous publics à partir de 8 ans. Sur inscription : reservation@frac-meca.fr

FRAC MÉCA 54 Quai de Paludate, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « reservation@frac-meca.fr »}] [{« link »: « mailto:reservation@frac-meca.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Journées européennes du patrimoine 2022 à la MÉCA. Photo : Jean-Christophe Garcia