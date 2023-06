Atelier danse et arts plastiques avec le jeu de cartes « À la ligne » FRAC MÉCA Bordeaux, 26 juillet 2023, Bordeaux.

Atelier danse et arts plastiques avec le jeu de cartes « À la ligne » Mercredi 26 juillet, 15h00 FRAC MÉCA Tarif : 3 € / participant. Sur inscription.

Venez participer à un atelier-jeu en famille mêlant danse et arts plastiques et proposant une pratique ludique et créative accessible à toutes et tous.

La conception ludique et graphique du jeu « À la ligne » est réalisée par Bianca Millon-Devigne, avec Maroussia Sallent pour les photos, Jul Quanouai pour les motifs graphiques, la Compagnie Process, les enseignantes et Lieu-Commun pour la création des contenus pédagogiques et artistiques.

Infos pratiques

Familles (enfants à partir de 4 ans)

3 euros/participant

Sur inscription

FRAC MÉCA 54 Quai de Paludate, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-26T15:00:00+02:00 – 2023-07-26T16:30:00+02:00

Joachim Mogarra, Bouquet perpétuel, 1988, collection Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, crédit : Frédéric Delpech.