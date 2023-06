Visite ludique en famille FRAC MÉCA Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Visite ludique en famille FRAC MÉCA Bordeaux, 18 juin 2023, Bordeaux. Visite ludique en famille 18 juin – 31 août FRAC MÉCA Sur inscription : reservation@frac-meca.fr. Gratuit sur présentation d’un billet d’exposition. En compagnie d’une médiatrice, découvrez une sélection d’œuvres exposées au Frac en famille à travers un parcours ludique imaginé spécialement pour les grands et les petits, à partir de 6 ans. Dates Dimanche 18 juin de 15h à 16h

Jeudi 20 Juillet de 15h à 16h

Jeudi 27 juillet de 15h à 16h

Jeudi 3 août de 15h à 16h

Jeudi 10 août de 15h à 16h

Jeudi 17 août de 15h à 16h

Jeudi 24 août de 15h à 16h

Jeudi 31 août de 15h à 16h Gratuit sur présentation d’un billet d’expo dans la limite des places disponibles (prendre un billet visite en caisse) FRAC MÉCA 54 Quai de Paludate, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://fracnouvelleaquitaine-meca.fr/evenement/visite-ludique-en-famille-13/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-18T15:00:00+02:00 – 2023-06-18T16:00:00+02:00

2023-08-31T15:00:00+02:00 – 2023-08-31T16:00:00+02:00 atelier frac « Les Péninsules démarrées », exposition dans le cadre de la Saison France Portugal 2022. ©Jean-Christophe Garcia Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu FRAC MÉCA Adresse 54 Quai de Paludate, 33800 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville FRAC MÉCA Bordeaux

FRAC MÉCA Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Visite ludique en famille FRAC MÉCA Bordeaux 2023-06-18 was last modified: by Visite ludique en famille FRAC MÉCA Bordeaux FRAC MÉCA Bordeaux 18 juin 2023