Atelier “Photomaton d’antan” avec le photographe Pierre Martial FRAC MÉCA, 11 juin 2023, Bordeaux. Atelier “Photomaton d’antan” avec le photographe Pierre Martial 11 juin et 16 septembre FRAC MÉCA Tarif : 3 €. Sur inscription. Dans notre quotidien, les images sont partout. Pourtant, nous ne nous posons plus la question de leur fabrication.

À travers cet atelier, découvrez une technique photographique artisanale – et plus que centenaire : la photographie sur sels d’argents.

Sans aucune intervention numérique, vous explorerez l’art du portrait à travers la réalisation de mises en scènes décalées, à imaginer collectivement. INFOS PRATIQUES 3 euros/participant

Sur inscription : reservation@frac-meca.fr

FRAC MÉCA 54 Quai de Paludate, 33800 Bordeaux

2023-06-11T14:30:00+02:00 – 2023-06-11T17:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 Atelier Art contemporain crédit photo : Pierre Martial

