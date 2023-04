Visite gestuelle au FRAC FRAC MÉCA Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Visite gestuelle au FRAC FRAC MÉCA, 10 juin 2023, Bordeaux. Visite gestuelle au FRAC 10 juin et 9 septembre FRAC MÉCA Gratuit sur présentation d’un billet d’expo dans la limite des places disponibles (2€ minimum). Sur inscription. Cette visite sans parole, axée sur le langage du corps et le langage théâtral, propose une interprétation singulière des œuvres de l’exposition Molinier Rose Saumon.

Elle est mise en scène par Irene Dafonte et menée par la comédienne Sandrine Herman. Les visites gestuelles du Frac s’adressent à toute personne : curieux, personne sourde ou primo-arrivante… Elles s’inscrivent dans le cadre de la politique d’accessibilité mise en œuvre par le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA.

