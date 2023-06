Visite partagée FRAC MÉCA Bordeaux, 10 juin 2023, Bordeaux.

Visite partagée 10 juin – 29 juillet, les samedis FRAC MÉCA Interdit aux moins de 18 ans (adultes uniquement). Gratuit sur présentation d’un billet d’entrée (2 euros minimum).

Un moment conçu comme un temps d’échanges, de partages et de débat autour des œuvres de l’exposition Molinier Rose saumon, entre une médiatrice et des participants de cultures et d’horizons différents.

Dates

Samedi 10 juin de 16h30 à 17h

Vendredi 16 juin de 16h30 à 17h

Samedi 24 juin de 16h30 à 17h

Samedi 8 juillet de 16h30 à 17h

Samedi 15 juillet de 16h30 à 17h

Samedi 22 juillet de 16h30 à 17h

Samedi 29 juillet de 16h30 à 17h

FRAC MÉCA 54 Quai de Paludate, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T16:30:00+02:00 – 2023-06-10T17:00:00+02:00

2023-07-29T16:30:00+02:00 – 2023-07-29T17:00:00+02:00

frac méca

Claude Cahun, « Autoportrait », 1927, Collection Musée d’arts de Nantes