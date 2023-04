Visite Au-delà du regard FRAC MÉCA Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Visite Au-delà du regard FRAC MÉCA, 7 juin 2023, Bordeaux. Visite Au-delà du regard 7 juin et 5 juillet FRAC MÉCA Gratuit sur présentation d’un billet d’expo (2€ minimum). Sur inscription. En compagnie d’une médiatrice/d’un médiateur, découvrez l’exposition Molinier rose saumon en faisant appel à vos sens.

Ce parcours est accessible à tout le monde et adapté aux personnes déficientes visuelles. II sera proposé aux participant·e·s d’être mis sous bandeau. Gratuit sur présentation d’un billet d’expo

Sur inscription : reservation@frac-meca.fr

Tous publics et déficient visuel

Interdit aux personnes de -18 ans FRAC MÉCA 54 Quai de Paludate, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « reservation@frac-meca.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-07T16:00:00+02:00 – 2023-06-07T17:30:00+02:00

2023-07-05T16:00:00+02:00 – 2023-07-05T17:30:00+02:00 Art Art contemporain Visite « Au-delà du regard ». Droits réservés

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu FRAC MÉCA Adresse 54 Quai de Paludate, 33800 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville FRAC MÉCA Bordeaux

FRAC MÉCA Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Visite Au-delà du regard FRAC MÉCA 2023-06-07 was last modified: by Visite Au-delà du regard FRAC MÉCA FRAC MÉCA 7 juin 2023 bordeaux FRAC MÉCA Bordeaux

Bordeaux Gironde