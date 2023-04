Visite en français interprétée en Langue des Signes Française – Adultes FRAC MÉCA Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Visite en français interprétée en Langue des Signes Française – Adultes FRAC MÉCA, 3 juin 2023, Bordeaux. Visite en français interprétée en Langue des Signes Française – Adultes Samedi 3 juin, 15h00 FRAC MÉCA Gratuit sur présentation d’un billet d’expo (2€ minimum). Découvrez l’exposition Molinier rose saumon en compagnie d’une médiatrice/un médiateur et d’un·e interprète en LSF (langue des signes française).

Ce parcours est accessible à tout le monde et adapté aux personnes sourdes et malentendantes. INFOS PRATIQUES L’interprétariat est assuré par la SCOP Signe.

Sur inscription : reservation@frac-meca.fr

FRAC MÉCA 54 Quai de Paludate, 33800 Bordeaux

LSF Langue française des signes Exposition « Molinier rose saumon », Bordeaux, crédit photo : DR.

