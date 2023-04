Exposition Molinier rose saumon « nous sommes tous des menteurs » FRAC MÉCA Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Exposition Molinier rose saumon « nous sommes tous des menteurs » FRAC MÉCA, 13 mai 2023, Bordeaux. Exposition Molinier rose saumon « nous sommes tous des menteurs » Samedi 13 mai, 18h00 FRAC MÉCA Free Pendant le printemps-été 2023, le Frac MÉCA consacre à Pierre Molinier (1900-1976) une importante exposition qui embrasse toutes les facettes de son œuvre, longtemps controversée mais incroyablement actuelle. Il s’agit autant d’explorer ses sources d’inspiration, révéler des archives et des témoignages inédits que de mettre en exergue filiations artistiques contemporaines et affinités transgénérationnelles. Avec cet événement, le Frac MÉCA rend hommage à un « enfant du pays » né avec le XXe siècle, en 1900 à Agen. Il aura fallu un peu plus de 50 ans à Pierre Molinier pour rompre définitivement avec les valeurs morales et esthétiques de l’académie et passer ainsi, fièrement, de l’autre côté. Souvent considéré comme marginal, enfermé dans les placards esthétiques de l’histoire des arts, Molinier est aujourd’hui reconnu comme une figure emblématique de l’art en France et à l’étranger. Cette exposition célèbre le 40ème anniversaire du Frac MÉCA qui, dès sa création en 1982, commence sa collection par l’acquisition d’une trentaine d’œuvres de cet artiste. Exposition réservée aux personnes majeures et interdite aux moins de 18 ans. FRAC MÉCA 54 Quai de Paludate, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 exposition Frac Pierre Molinier, « Je rampe vers Gehamman », vers 1970-1976, collection Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, ©Adagp, Paris, 2023, crédit photo : Frédéric Delpech

