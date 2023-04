Exposition « Chrysalide » FRAC MÉCA, 20 avril 2023, Bordeaux.

Exposition « Chrysalide » 20 – 23 avril FRAC MÉCA Tarif libre : 2 € minimum. Gratuit pour les -18 ans.

Du 6 au 23 avril 2023, une chrysalide nichera au 6e étage du Frac à la MÉCA abritant une quinzaine d’œuvres mettant en forme différentes logiques de transformation, de mutation et de changement qui ouvrent la réflexion sur ce que « faire chrysalide » peut signifier aujourd’hui.

L’exposition Chrysalide propose un ensemble protéiforme de créations mettant en jeu des corps avec leurs environnements, et questionnant sur la porosité ou l’opacité de frontières censées les séparer. La chrysalide occupant un espace intermédiaire, elle permet de penser l’alternative à travers une dynamique de métamorphose et de changement.

L’exposition Chrysalide est le 4e projet s’inscrivant dans le partenariat entre le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA et le master 1 Arts plastiques de l’Université Bordeaux Montaigne. Elle a été entièrement pensée et conçue par les étudiantes accompagnées de leur enseignant Pierre Baumann et du Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA : commissariat d’exposition, scénographie, communication, médiation…

INFOS PRATIQUES

Du mercredi au dimanche de 13h à 18h

Tous publics

Tarif : 2 euros minimum

FRAC MÉCA 54 Quai de Paludate, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-20T13:00:00+02:00 – 2023-04-20T18:00:00+02:00

2023-04-23T13:00:00+02:00 – 2023-04-23T18:00:00+02:00

art art contemporain

© DR