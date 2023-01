Visite ludique en famille FRAC MÉCA Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Visite ludique en famille FRAC MÉCA, 21 janvier 2023, Bordeaux. Visite ludique en famille 21 janvier – 25 février, les samedis FRAC MÉCA

Tarif d’entrée classique. Gratuit pour les -18 ans.

En compagnie d’une médiatrice, découvrez les expositions du Frac en famille à travers un parcours ludique imaginé spécialement pour les grands et les petits, à partir de 6 ans. FRAC MÉCA 54 Quai de Paludate, 33800 Bordeaux Bordeaux Sud Bordeaux 33800 Gironde Nouvelle-Aquitaine En compagnie d’une médiatrice, découvrez les expositions du Frac en famille à travers un parcours ludique imaginé spécialement pour les grands et les petits, à partir de 6 ans. Durée : 1h

Famille à partir de 6 ans

Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, 5 Parvis Corto Maltese, 33 800 Bordeaux

Tarifs : Gratuit sur présentation d’un billet d’expo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T15:00:00+01:00

2023-02-25T16:00:00+01:00 © Jean-Christophe Garcia

Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu FRAC MÉCA Adresse 54 Quai de Paludate, 33800 Bordeaux Bordeaux Sud Ville Bordeaux lieuville FRAC MÉCA Bordeaux Departement Gironde

FRAC MÉCA Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Visite ludique en famille FRAC MÉCA 2023-01-21 was last modified: by Visite ludique en famille FRAC MÉCA FRAC MÉCA 21 janvier 2023 bordeaux FRAC MÉCA Bordeaux

Bordeaux Gironde