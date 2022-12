Visite ludique en famille FRAC MÉCA Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Visite ludique en famille FRAC MÉCA, 24 décembre 2022, Bordeaux. Visite ludique en famille Samedi 24 décembre, 15h00 FRAC MÉCA

Gratuit sur présentation d’un billet d’expo.

Découvrez les expositions du Frac en famille à travers un parcours ludique imaginé spécialement pour les grands et les petits, à partir de 6 ans. handicap moteur mi FRAC MÉCA 54 Quai de Paludate, 33800 Bordeaux Bordeaux Sud Bordeaux 33800 Gironde Nouvelle-Aquitaine Découvrez les expositions du Frac en famille ! En compagnie d’un médiateur/d’une médiatrice, découvrez les expositions du Frac en famille à travers un parcours ludique imaginé spécialement pour les grands et les petits, à partir de 6 ans.

Gratuit sur présentation d’un billet d’expo Exposition Les Péninsules démarrées L’exposition collective conçue par Anne Bonnin pour le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA proposera un panorama de l’art contemporain portugais des années 1960 à nos jours. Ce projet, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, se veut prospectif aussi bien envers le présent que le passé : il réunit et confronte des artistes de générations et d’horizons très divers, lié·e·s au Portugal.

Contribution libre à partir de 2€ – Pay as you feel

Gratuit pour les moins de 18 ans

Gratuit pour les porteurs de la Carte jeune

