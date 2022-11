Atelier théâtre “Haut les masques !” FRAC MÉCA Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Atelier théâtre “Haut les masques !” FRAC MÉCA, 17 décembre 2022, Bordeaux. Atelier théâtre “Haut les masques !” Samedi 17 décembre, 15h00 FRAC MÉCA

Sur inscription, 3€ par participant

« Haut les masques ! », atelier théâtre avec une médiatrice du Frac FRAC MÉCA 54 Quai de Paludate, 33800 Bordeaux Bordeaux Sud Bordeaux 33800 Gironde Nouvelle-Aquitaine Plongez dans l’univers de l’exposition Les Péninsules démarrées en incarnant un de ses personnages ! Quels sont les outils des comédien·ne·s ? Quels sont ceux des visiteur·euse·s ? Réapprenez à regarder, observer les œuvres, l’exposition devient une scène dont vous êtes le personnage principal. Découvrez les bases du théâtre à travers des jeux et des exercices ludiques autour de l’interprétation d’œuvres par le corps.

