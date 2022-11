Spécial vacances de fin d’année FRAC MÉCA Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Pendant les vacances de fin d’année, le Frac vous propose des rendez-vous à partager en famille. FRAC MÉCA 54 Quai de Paludate, 33800 Bordeaux Bordeaux Sud Bordeaux 33800 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:reservation@frac-meca.fr »}] Votre programme du samedi 17 décembre au samedi 31 décembre 2022 : Visite-lecture “_Raconte-moi une œuvre_”

Les mercredis de 15h à 15h45

Pour les enfants de 3 à 6 ans accompagnés de leurs familles Visite ludique en famille

Les jeudis de 15h à 16h

À partir de 6 ans Atelier théâtre « Haut les masques ! »

Le samedi 17 décembre à 15h, 3 euros/participant

A partir de 10 ans

Sur inscription : reservation@frac-meca.fr Excellentes fêtes de fin d’année à tous !

