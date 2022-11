Visite Au-delà du regard FRAC MÉCA Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

« Les Péninsules démarrées » est une exposition collective réunissant des artistes portugais, de générations et d'horizons différents. L'exposition s'organise en constellations thématiques et monographiques et présente plus de 135 œuvres. En compagnie d'une médiatrice, découvrez l'exposition à travers une visite sensorielle inédite. Munis d'un bandeau laissez-vous guider par vos sens à travers des ateliers de lecture, d'écoute et de toucher. Ce parcours est adapté aux personnes déficientes visuelles et accessible à tous les publics.

