WE Frac 2022 FRAC MÉCA Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

WE Frac 2022 FRAC MÉCA, 19 novembre 2022, Bordeaux. WE Frac 2022 19 et 20 novembre FRAC MÉCA

Tarif d’entrée libre (2€ min). Gratuit pour les -18 ans et les porteurs de la Carte Jeune.

Week-end des fonds régionaux d’art contemporain les samedi 19 et dimanche 20 novembre. FRAC MÉCA 54 Quai de Paludate, 33800 Bordeaux Bordeaux Sud Bordeaux 33800 Gironde Nouvelle-Aquitaine À la veille de leurs 40 ans, les Frac vous offrent un week-end ! Cette édition 2022 a été pensée pour valoriser l’expertise des Frac dans la participation active du public lors de sa rencontre avec les œuvres. Le Frac MÉCA vous propose le programme suivant : Samedi 19 novembre 14h – Visite ludique au sein de l’exposition « Les Péninsules démarrées » en famille à partir de 6 ans. (Durée : 1h) 14h30 – Atelier Jeu de langage avec l’artiste designer Héloïse Dravigney autour de l’exposition « Les Péninsules démarrées » à partir de 12 ans. (Durée : 2h30) – Sur inscription De 15h à 18h – Performance de La Tierce. (auditorium) 15h et 17h – Performance d’Efthimios Moschopoulos. (Durée : 45 minutes) 15h – Visite lecture 3-6 ans dans l’exposition « Les Péninsules démarrées ». (Durée : 45 min) – Sur inscription 16h30 – Visite partagée dans l’exposition « Les Péninsules démarrées ». (Durée : 1h) Dimanche 20 novembre 14h – Performance dansée avec Marielle Hocdet et Matthieu Cottin, danseurs et chorégraphes de la Compagnie Process, à partir de 3 ans. (Durée : 20 min) – Sur inscription 14h30 – Atelier danse et arts plastiques avec le jeu de cartes « À la ligne » avec Marielle Hocdet et Matthieu Cottin, danseurs et chorégraphes de la Compagnie Process.

En famille, à partir de 4 ans. (Durée : 1h30) – Sur inscription

– Atelier danse et arts plastiques avec le jeu de cartes « À la ligne » avec Marielle Hocdet et Matthieu Cottin, danseurs et chorégraphes de la Compagnie Process. En famille, à partir de 4 ans. (Durée : 1h30) – 15h – Visite Body Double

Corps et genres dans l’art contemporain, au sein de l’exposition « Les Péninsules démarrées », à partir de 13 ans. (Durée : 1h)

– Visite Body Double Corps et genres dans l’art contemporain, au sein de l’exposition « Les Péninsules démarrées », à partir de 13 ans. (Durée : 1h) 16h30 – Visite en poésie (danse, slam, musique) avec l’association Street Def Records au sein, de l’exposition « Les Péninsules démarrées », à partir de 7 ans. (Durée : 1h) – Sur inscription Venez ! Venez nombreux ! Venez joyeux !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T13:00:00+01:00

2022-11-20T18:00:00+01:00 Plateform

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu FRAC MÉCA Adresse 54 Quai de Paludate, 33800 Bordeaux Bordeaux Sud Ville Bordeaux lieuville FRAC MÉCA Bordeaux Departement Gironde

FRAC MÉCA Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

WE Frac 2022 FRAC MÉCA 2022-11-19 was last modified: by WE Frac 2022 FRAC MÉCA FRAC MÉCA 19 novembre 2022 bordeaux FRAC MÉCA Bordeaux

Bordeaux Gironde