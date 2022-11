Exposition « Piège […] » FRAC MÉCA Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Exposition « Piège […] » FRAC MÉCA, 18 novembre 2022, Bordeaux. Exposition « Piège […] » 18 novembre 2022 – 28 janvier 2023 FRAC MÉCA

Tarif d’entrée libre (2€ minimum). Gratuit pour les -18 ans et les porteurs de la Carte Jeune.

Exposition Piège […] du 18 novembre 2022 au 28 janvier 2023 FRAC MÉCA 54 Quai de Paludate, 33800 Bordeaux Bordeaux Sud Bordeaux 33800 Gironde Nouvelle-Aquitaine « **Piège pour un travesti ; tous les critères cette position tout moment ; Joe Dallessandro ; portrait de Claude Bernard-Villeneuve-les-Sablons ; nature morte ; les fumeurs ; toutes les choses matérielles en creux »** est le titre complet de l’exposition. L’exposition, dont le titre réédite en une phrase l’ensemble des titres des œuvres qu’elle présente, invite à renouveler la lecture d’une sélection d’œuvres de la collection du Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA. Cette exposition interroge les limites situées dans le corps du visiteur et inscrites dans le lieu de l’expérience. Son parcours en mouvement est gouverné par une forme curatoriale associée à l’action des artistes, de chorégraphes et de danseurs dans le but de favoriser une réception des œuvres qui transportent le visiteur vers des territoires physiques (somatique), symboliques (sensible) et imaginaires (inconscient). Exposition dans le cadre du programme de la résidence PIC (Pôle Innovation & Création) du Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, avec le soutien de Fluxus Art Projects. Dans le cadre de la coécriture la Fabrique de l’art initiée par le Frac MÉCA.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-18T13:00:00+01:00

2023-01-28T18:00:00+01:00 Frédéric Delpech

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu FRAC MÉCA Adresse 54 Quai de Paludate, 33800 Bordeaux Bordeaux Sud Ville Bordeaux lieuville FRAC MÉCA Bordeaux Departement Gironde

FRAC MÉCA Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Exposition « Piège […] » FRAC MÉCA 2022-11-18 was last modified: by Exposition « Piège […] » FRAC MÉCA FRAC MÉCA 18 novembre 2022 bordeaux FRAC MÉCA Bordeaux

Bordeaux Gironde